Все спортшколы Орла подключат к системе «Мой спорт»

Родители смогут следить за достижениями детей «онлайн».

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла присоединилось к новому цифровому проекту «Мой спорт». С нового учебного года к системе подключат все городские учреждения дополнительного образования, где реализуются программы спортивной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 1 сентября 2023 года текущая и отчётная документация спортивных школ Орла будет вестись в электронном виде. Также система даёт широкие возможности для тренеров, спортсменов и их родителей. В частности, родители, используя приложение «Мой спорт Спортсмен» смогут следить за расписанием занятий, а также за успехами своих детей и замечаниями их тренеров.

Сегодня информационная система «Мой спорт» используется в 64 регионах нашей страны. В онлайн-режиме работают около полутора миллионов пользователей. К системе подключено примерно 2300 спортивных организаций. Тем не менее, Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла – первый в РФ орган управления в образовательной сфере, который заключил такое соглашение на муниципальном уровне.

ИА «Орёлград»