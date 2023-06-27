Все спортшколы Орла подключат к системе «Мой спорт»

27.6.2023 | 12:45 Новости, Образование, Спорт

Родители смогут следить за достижениями детей «онлайн».

Фото: vk.com/rusichiorel57

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла присоединилось к новому цифровому проекту «Мой спорт». С нового учебного года к системе подключат все городские учреждения дополнительного образования, где реализуются программы спортивной подготовки. Об этом сообщили  в пресс-службе администрации города.

С 1 сентября 2023 года текущая и отчётная документация спортивных школ Орла будет вестись в электронном виде. Также система даёт широкие возможности для тренеров, спортсменов и их родителей. В частности, родители, используя приложение «Мой спорт Спортсмен» смогут следить за расписанием занятий, а также за успехами своих детей и замечаниями их тренеров.

Сегодня информационная система «Мой спорт» используется в 64 регионах нашей страны. В онлайн-режиме работают около полутора миллионов пользователей. К системе подключено примерно 2300 спортивных организаций. Тем не менее, Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла – первый в РФ орган управления в образовательной сфере, который заключил такое соглашение на муниципальном уровне.

ИА «Орёлград»

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