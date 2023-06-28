На Орловщине из-за плохих дорожных условий погибли шесть человек

Правоохранители озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий в регионе.



За пять месяцев 2023 года в Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 98 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек погибли, а 137 человек получили ранения различной степени тяжести. Такие сведения приведены в ежемесячном отчете о состоянии оперативной обстановки, который традиционно составляет региональное Управление МВД.

«За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД приняты следующие меры реагирования: ранее принятые меры (до ДТП) в 92 случаях (или 93,8 процента от их общего количества), объявлено 36 предостережений владельцам автодорог о недопустимости нарушения обязательных требований в содержании улично-дорожной сети, направлено 17 информаций в органы прокуратуры», — следует из оперативной информации правоохранителей.

При этом в УМВД подчеркивают, что вопросам обеспечения безопасности на автодорогах Орловской области традиционно уделяется повышенное внимание. В целом статистика такова: за пять месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 24 человека погибли и 311 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 71 ДТП. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 30 ДТП, в результате которых два ребенка погибли и 30 детей получили ранения.

ИА «Орелград»