На Орловщине выявили 655 «потенциальных наркоманов»

28.6.2023 | 18:03 Медицина, Новости, Образование, Общество, Спорт

Об этом объявили на областной антинаркотической комиссии.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Речь идёт о результатах психологического тестирования, которое проводилось в учебных заведениях региона. Исследование является одним из механизмов раннего выявления возможного незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Специалисты протестировали 30 тысяч 899 учащихся школ и профессиональных образовательных организаций и 3 тысячи 568 студентов вузов Орловской области. Возраст участников колебался от 13 до 18 лет.

По итогам тестирования в «группу риска» вошли 655 человек с высокой вероятностью вовлечения в зависимое поведение. Это 550 школьников, 79 учащихся профессиональных образовательных организаций и 26 студентов. В классах и группах, где выявлены такие личности, проводится профилактическая работа, сообщает пресс-служба губернатора.

«У нас замечательная практика использования волонтёрских организаций в профилактической работе, а также включения в эту деятельность нашей спортивной общественности – в целях популяризации здорового образа жизни. Тем более, что развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одним из приоритетных направлений», – заметил Клычков.

ИА «Орелград»

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