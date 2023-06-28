Орёл посетил Кирсан Илюмжинов

28.6.2023 | 15:57 Новости, Политика, Спорт

Политика заинтересовал шахматный фестиваль.

Фото: obl1.ru

Международное спортивное мероприятие под названием «Славянские корни» продлится до 2 июня. Турнир проходит во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. В нём участвуют шахматисты из России, Белоруссии и Гаити.

Кирсан Илюмжинов, первый президент Калмыкии и шестой президент ФИДЕ, посетил открытие мероприятия, а также дал мастер-класс по игре в шахматы для юных спортсменов.

«Задача, которую я поставил в своё время перед собой — это чтобы был один миллиард шахматистов и один миллиард умных людей. Такие шахматные фестивали, как в Орле, способствуют тому, что количество желающих играть и учиться шахматам растёт, и скоро мы достигнем этой заветной цели. Сейчас 600 миллионов людей играет в шахматы», — рассказал Илюмжинов телеканалу «Первый областной».

Ранее политик посещал Орловскую область в 2020-м, а также в свои школьные годы, тоже в связи с шахматными турнирами. Помимо своей политической и спортивной деятельности, Илюмжинов известен ещё и тем, что неоднократно рассказывал о личном контакте с представителями внеземной цивилизации (в Москве в 1997-м году).

ИА «Орелград»

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