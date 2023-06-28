Правила целевого обучения ужесточат

28.6.2023 | 18:27 Новости, Общество

Важные поправки вносятся в региональное законодательство.

Фото: oreloblsovet.ru

Проект внесения изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы» рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Он был внесен на рассмотрение  профильным комитетом по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Проект предусматривает уточнение отдельных элементов порядка заключения договора о целевом обучении. В частности, уточняется перечень информации, с которой гражданин должен быть ознакомлен под расписку в обязательном порядке перед заключением договора о целевом обучении.

«Так, гражданин информируется об обязательствах по возмещению расходов, связанных с осуществлением денежной выплаты, как в случае неисполнения условий договора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей образовательной программы или замещения должности муниципальной службы в течение срока, установленного договором о целевом обучении, так и в случае расторжения гражданином договора о целевом обучении в одностороннем порядке», — говорится в пояснительной записке к документу.

 Кроме того, для исключения дублирования прямых норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» областным  актом вводится общая отсылочная норма. В соответствии с ней  обязательства и ответственность сторон устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации, а не регионального закона. Добавим, что в законопроекте, как показала его правовая экспертиза, отсутствовали положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.

ИА «Орелград»

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