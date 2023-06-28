Правила целевого обучения ужесточат

Важные поправки вносятся в региональное законодательство.



Проект внесения изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы» рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Он был внесен на рассмотрение профильным комитетом по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Проект предусматривает уточнение отдельных элементов порядка заключения договора о целевом обучении. В частности, уточняется перечень информации, с которой гражданин должен быть ознакомлен под расписку в обязательном порядке перед заключением договора о целевом обучении.

«Так, гражданин информируется об обязательствах по возмещению расходов, связанных с осуществлением денежной выплаты, как в случае неисполнения условий договора о целевом обучении, касающихся освоения соответствующей образовательной программы или замещения должности муниципальной службы в течение срока, установленного договором о целевом обучении, так и в случае расторжения гражданином договора о целевом обучении в одностороннем порядке», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, для исключения дублирования прямых норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» областным актом вводится общая отсылочная норма. В соответствии с ней обязательства и ответственность сторон устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации, а не регионального закона. Добавим, что в законопроекте, как показала его правовая экспертиза, отсутствовали положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции.

ИА «Орелград»