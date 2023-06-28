«Спецавтобаза» Орла взялась за асфальтогранулят

Работы ведутся в частном секторе.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в этом году в городе планируется отсыпать асфальтогранулятом 29 улиц. В эти минуты работы ведутся на Новосильском шоссе.

Также в план, согласно обращениям жителей Орла, включены улицы

Достоевского,

Громовой,

Земнуховой,

Калинникова,

Калужская,

Комунны,

Кошевого,

Левый берег Оки,

Лизы Чайкиной,

Луговая,

Мичурина,

Прядильная,

Севастопольская,

Тюленина,

а также переулки

Железнодорожный,

Кировский,

Лавровский,

Поворотный,

Политехнический,

Приовражный,

Северный,

Сечкина,

Усадебный,

Фестивальный,

Шевцовой,

и проезды

Дачный,

от дома по Колпакчи, 26, до дома по Огородному, 7,

от дома по Комарова-Жореса, 17, до Ушаковой.

Кроме того, асфальтогранулятом отсыпят подходы к контейнерным площадкам по следующим адресам:

1-я Курская, 258,

Лазо, 20,

Гайдара, 34, 39, 41, 43,

Смоленская, 78,

Металлургов, 2 и 4,

рядом с Лужковским кладбищем.

Напомним, что асфальтогранулят – это асфальт, срезанный при ремонте центральных улиц. Подобные работы проводятся в три этапа. Сначала дорогу выравнивают грейдером, затем рассыпают на неё гранулят и трамбуют эту массу.

ИА «Орелград»