«Спецавтобаза» Орла взялась за асфальтогранулят

28.6.2023 | 12:53 Новости, Строительство

Работы ведутся в частном секторе.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в этом году в городе планируется отсыпать асфальтогранулятом 29 улиц. В эти минуты работы ведутся на Новосильском шоссе.

Также в план, согласно обращениям жителей Орла, включены улицы

  • Достоевского,
  • Громовой,
  • Земнуховой,
  • Калинникова,
  • Калужская,
  • Комунны,
  • Кошевого,
  • Левый берег Оки,
  • Лизы Чайкиной,
  • Луговая,
  • Мичурина,
  • Прядильная,
  • Севастопольская,
  • Тюленина,

а также переулки

  • Железнодорожный,
  • Кировский,
  • Лавровский,
  • Поворотный,
  • Политехнический,
  • Приовражный,
  • Северный,
  • Сечкина,
  • Усадебный,
  • Фестивальный,
  • Шевцовой,

и проезды

  • Дачный,
  • от дома по Колпакчи, 26, до дома по Огородному, 7,
  • от дома по Комарова-Жореса, 17, до Ушаковой.

Кроме того, асфальтогранулятом отсыпят подходы к контейнерным площадкам по следующим адресам:

  • 1-я Курская, 258,
  • Лазо, 20,
  • Гайдара, 34, 39, 41, 43,
  • Смоленская, 78,
  • Металлургов, 2 и 4,
  • рядом с Лужковским кладбищем.

Напомним, что асфальтогранулят – это асфальт, срезанный при ремонте центральных улиц. Подобные работы проводятся в три этапа. Сначала дорогу выравнивают грейдером, затем рассыпают на неё гранулят и трамбуют эту массу.

ИА «Орелград»

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