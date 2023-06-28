«Спецавтобаза» Орла взялась за асфальтогранулят

Работы ведутся в частном секторе.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в этом году в городе планируется отсыпать асфальтогранулятом 29 улиц. В эти минуты работы ведутся на Новосильском шоссе.
Также в план, согласно обращениям жителей Орла, включены улицы
- Достоевского,
- Громовой,
- Земнуховой,
- Калинникова,
- Калужская,
- Комунны,
- Кошевого,
- Левый берег Оки,
- Лизы Чайкиной,
- Луговая,
- Мичурина,
- Прядильная,
- Севастопольская,
- Тюленина,
а также переулки
- Железнодорожный,
- Кировский,
- Лавровский,
- Поворотный,
- Политехнический,
- Приовражный,
- Северный,
- Сечкина,
- Усадебный,
- Фестивальный,
- Шевцовой,
и проезды
- Дачный,
- от дома по Колпакчи, 26, до дома по Огородному, 7,
- от дома по Комарова-Жореса, 17, до Ушаковой.
Кроме того, асфальтогранулятом отсыпят подходы к контейнерным площадкам по следующим адресам:
- 1-я Курская, 258,
- Лазо, 20,
- Гайдара, 34, 39, 41, 43,
- Смоленская, 78,
- Металлургов, 2 и 4,
- рядом с Лужковским кладбищем.
Напомним, что асфальтогранулят – это асфальт, срезанный при ремонте центральных улиц. Подобные работы проводятся в три этапа. Сначала дорогу выравнивают грейдером, затем рассыпают на неё гранулят и трамбуют эту массу.
ИА «Орелград»