Факт гибели пчел под Орлом официально подтвердили

Причины будут установлены после официального заключения ветеринарных лабораторий.

Как уже рассказывал «Орелград», несколько дней назад появилась информация о массовом море пчел на территории Ливенского района. Сообщалось о гибели 826 пчелосемей. Факт гибели насекомых подтвердило управление ветеринарии Орловской области. В ведомстве официально сообщили, что на территории Ливенского района в июне действительно была зарегистрирована гибель пчел, принадлежащих пчеловодам указанного муниципального образования.

«Ветеринарные специалисты Ливенской районной ветеринарной службы совместно с сотрудниками администрации Ливенского района и Россельхознадзора в настоящее время проводят мероприятия по обследованию пострадавших пасек и отбору проб павших насекомых и их направление в ветеринарную лабораторию с целью установления причины гибели пчел, — сообщает ведомство. — Работа комиссии по фактам отравлений 17 июня 2023 года оперативно организована БУОО «Ливенская райСББЖ» и продолжается по настоящее время. Данные мероприятия проводятся незамедлительно по заявлению владельца пасеки. Причины гибели пчел будут установлены после официального заключения ветеринарных лабораторий, где проводятся исследования».

Также в управлении напомнили, что на случай отравления пчел существует четкий алгоритм действий пчеловода. Во-первых, пасека должна быть официально зарегистрирована. Во-вторых, при подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан поставить в известность специалистов государственной ветеринарной службы. Далее следует обратиться в местную администрацию для создания комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами.

По возможности следует привлечь к участию в работе комиссии предполагаемого виновника гибели пчел (фермера, например, или представителя сельскохозяйственного предприятия). Если виновник гибели пчел неизвестен, то следует обратиться в полицию для его установления. Созданная комиссия проводит осмотр пасеки и мест гибели пчел. Ветеринарный специалист в присутствии членов комиссии отбирает пробы пчел и растений, которые затем упаковываются и опечатываются. Комиссия составляет акты обследования пасеки и отбора проб.

На отправляемый патматериал ветеринар составляет сопроводительное письмо, в котором указывает, на какие ядохимикаты следует провести исследование. Доставка проб, а также их исследования в ветеринарной лаборатории осуществляются за счет владельца пасеки. Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одни сутки с момента отбора материала.

ИА «Орелград»