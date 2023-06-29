На Орловщине осудили курьера телефонных мошенников

Мужчине дали два года условно.

Преступление произошло во Мценске в октябре минувшего года. 83-летняя местная жительница стала жертвой группы мошенников. Злоумышленник позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь стала виновницей ДТП с пострадавшими.

Мошенник предложил ей «уладить дело» за крупную сумму денег. Пенсионерка согласилась. Неизвестный молодой человек зашёл к ней, забрал у женщины 200 тысяч рублей и скрылся. Только через некоторое время пенсионерка связалась с родственниками, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Полицейским удалось найти человека, выполнявшего роль курьера. Им оказался 35-летний мужчина. «Заказ» на «работу» он получил через интернет, в одном из мессенджеров. Этот адрес не являлся единственным. Курьер забирал деньги у жертв и переводил их на банковский счёт, оставляя себе 15%.

Мценский районный суд приговорил мужчину к двум годам условного срока с испытательным сроком в ещё два года. Пока что приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»