Орловских животных пустят в Индию без теста на COVID-19

Наличие теста на COVID-19 у животных при въезде в Индию и ОАЭ больше не требуется.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям выступило с разъяснением об изменении порядка ввоза животных в некоторые страны. Данная информация будет полезна тем жителям Орловской области, которые планируют выезд за пределы нашей страны вместе со своими домашними питомцами. Сообщается, в частности, что введенные ранее требования об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19 у животных при въезде в Индию и Объединенные Арабские Эмираты отменяются.

«Однако не стоит забывать о тесте на наличие титров антител к вирусу бешенства при въезде в ОАЭ, — предупреждают в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. — Такое исследование проводится не ранее чем через 21 день после вакцинации против вируса бешенства (для других стран с таким требованием — не ранее чем через 30 дней) и не позднее чем за 2 месяца до истечения срока действия вакцины».

В качестве иллюстрации в ведомстве привели наглядную статистику. Согласно ей, в первом полугодии 2023 года было оформлено и вывезено за рубеж 18 различных домашних животных из Орловской области и 31 животное – из Курской области. Наиболее популярными у орловцев и курян странами для путешествий с питомцами за отчетный период времени стали Абхазия, Бразилия, Турция, а также, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, страны Европейского союза.

Тем временем в Орловской области, на территории Хотынецкого района был ликвидирован условный очаг высокопатогенного гриппа птиц. Управление ветеринарии сообщило, что на базе визит-центра национального парка «Орловское полесье» проведены соответствующие учения. В них приняли участие специалисты бюджетных учреждений ветеринарии, главы сельских поселений и представители нацпарка.

«В ходе мероприятия поставлены задачи по мерам профилактики, применения действующего законодательства и специальных правовых нормативных актов, а также вопросы межведомственных взаимодействий и оповещения местного населения в случае возникновения гриппа птиц, — сообщили в управлении ветеринарии. — В рамках практического занятия был отработан сценарий действий в случае выявления заболевания».

ИА «Орелград»