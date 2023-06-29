Под Орлом дом чуть не загорелся от КАМАЗа

Здание всё равно пострадало.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, инцидент произошёл во Мценске на улице Жигалкина этой ночью. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в службу спасения около трёх часов.

На момент прибытия пожарных КАМАЗ 5320, оставленный среди жилых домов, горел открытым пламенем. В итоге сотрудникам МЧС всё же удалось не допустить, чтобы от машины загорелись строения. Однако ближайший к месту ЧП дом всё же получил термические повреждения утеплителя (на общей площади примерно 20 квадратных метров).

Последствия ЧП ликвидировали сотрудники 10-ой пожарно-спасательной части города Мценска. Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 24 раза, из них 7 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»