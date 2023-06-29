Путин высказался об орловских семейных МФЦ

Президент оценил проект перспективно.

Глава Российской Федерации упомянул об орловской инициативе, открывая пленарное заседание форума форуме «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проходит в Москве сегодня. Его проводит Агентство стратегических инициатив.

«На прошлом форуме мы обсуждали проект семейных МФЦ из Орловской области. Сегодня они работают в 21 регионе. Помогают семьям с детьми решать важные повседневные вопросы. Причём быстро, с помощью электронных сервисов, в онлайн-режиме», — высказался Путин.

Напомним, что проект по созданию Семейных МФЦ реализуется силами Орловского социального кластера. Первый (не только в области, но и в стране) центр открылся в Орле в 2021-м году.

ИА «Орелград»