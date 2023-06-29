Путин высказался об орловских семейных МФЦ

29.6.2023 | 16:05 Новости, Общество

Президент оценил проект перспективно.

Фото: vk.com/ideasforum

Глава Российской Федерации упомянул об орловской инициативе, открывая пленарное заседание форума форуме «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проходит в Москве сегодня. Его проводит Агентство стратегических инициатив.

«На прошлом форуме мы обсуждали проект семейных МФЦ из Орловской области. Сегодня они работают в 21 регионе. Помогают семьям с детьми решать важные повседневные вопросы. Причём быстро, с помощью электронных сервисов, в онлайн-режиме», — высказался Путин.

Напомним, что проект по созданию Семейных МФЦ реализуется силами Орловского социального кластера. Первый (не только в области, но и в стране) центр открылся в Орле в 2021-м году.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования