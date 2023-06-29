Пьяный водитель перевернулся на УАЗике под Орлом

Пострадал его пассажир.

ДТП произошло накануне в 20:45 на межмуниципальной автодороге «Змиёвка – Глазуновка – Тросна» на 30-м километре. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 33-хлетний водитель, находясь в состоянии опьянения, позволил себе сесть за руль автомобиля УАЗ 2206.

Итог такого поведения оказался немного предсказуем. Орловец не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Однако в результате пострадал не он сам, а его 32-летний пассажир.

Мужчина получил телесные повреждения. Однако, судя по всему, они оказались не слишком серьёзными. Фельдшер «Скорой помощи» осмотрел пострадавшего на месте и отпустил домой.

В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 административного кодекса. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано восемь ДТП, среди которых два с пострадавшими. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»