Сегодня Орёл посетит Геннадий Зюганов

29.6.2023 | 11:08 Важное, Новости, Политика

Несколько дней назад он отмечал 79-летие.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Новость сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях, выступая на последнем прямом эфире.

«На родную землю к себе прибывает Геннадий Андреевич Зюганов. У него запланирован большой график. Рад тому, что Геннадий Андреевич нашёл время и приедет», — объявил губернатор.

26 июня бессменному лидеру КПРФ исполнилось 79 лет. Свои поздравления имениннику, в числе прочих, направили спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Орловщины. «Все поколения орловчан неизменно гордятся своим выдающимся земляком», — заявил тогда Клычков.

Зюганов родился в Хотынецком районе в селе Мымрино. Является почётным гражданином Орла (с 1997-го года).

ИА «Орелград»

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