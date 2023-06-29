В ТОСЭР «Мценск» появился новый резидент

Это местный «Мценский завод МС».

Информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Это предприятие, которое будет изготавливать высокоточные стальные профили для новейшего оборудования. Общий объём инвестиций – 110 миллионов рублей», — поделился губернатор.

Ранее сообщалось, что на новом предприятии будет создано 45 новых рабочих мест, а общие объёмы выпуска составят до 700 тонн продукции в месяц.

Из открытых источников известно, что ООО «Мценский завод МС» зарегистрировано в минувшем году. На данный момент оно имеет статус микропредприятия. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании является механическая обработка металлических изделий.

Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» создана в 2019-м году. Сообщалось, что с 2020-го по 2022-й 13 её резидентов вложили в свои проекты около 4,6 миллиарда рублей и создали около 2 тысяч рабочих мест.

ИА «Орелград»