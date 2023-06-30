1 июля предложили сделать Днем ветерана боевых действий

С такой инициативой члены ЛДПР выступили в 25 регионах страны, в том числе в Орловской области.

В партии считают, что воины современной России с честью и полной самоотдачей защищали интересы Родины во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии. Они продолжают делать это сегодня в ходе СВО.

— Установление памятной даты «День ветеранов боевых действий» позволит закрепить авторитет бойцов СВО и всех военнослужащих, которые отстаивали интересы России в современных военных конфликтах. Эти люди – настоящие патриоты своей страны. Именно на таких примерах мы должны воспитывать современную молодежь, – заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Законопроект об учреждении 1 июля Дня ветерана боевых действий рассмотрят и в Орловском облсовете. Соответствующую инициативу выдвинули депутаты фракции ЛДПР в заксобрании.

— Мы никогда не должны забывать о подвигах ветеранов боевых действий. Прямо сейчас они делают все возможное, чтобы защитить нашу страну и обеспечить ее процветание. Их героизм и самоотверженность являются примером для всех нас. И именно поэтому мы на официальном уровне должны благодарить их, закрепив законодательно памятную дату 1 июля, — сказал депутат Владислав Числов.

Он добавил, что сегодня общественные организации поздравляют ветеранов боевых действий 1 июля неофициально. Партия предлагает сделать этот день памятной датой, чтобы каждый мог выразить благодарность современным воинам. Также новый праздник станет элементом патриотического воспитания молодежи.

ИА «Орелград»