Борьба с травмами на работе обойдется в 54 миллиона рублей

Работодатели региона получат компенсацию затрат на предупредительные меры.

Орловское отделение Социального фонда России (ОСФР) призвало работодателей региона воспользоваться правом на компенсацию части затрат на проведенные мероприятия по сокращению производственного травматизма. Соответствующее заявление надо успеть подать до 1 августа. Кстати, в этом году, по информации ОСФР, такие заявления подали и уже получили выплаты 74 орловских работодателя, тем самым в бюджеты страхователей вернулись 14,7 миллиона рублей. В прошлом году такие расходы были компенсированы 294 организациям, на счета которых в общей сложности были возвращены 49 миллионов рублей.

«Всего на финансирование мероприятий по обеспечению предупредительных мер в этом году будет направлено 53,8 миллиона рублей, — уточнили в Орловском отделении СФР. — Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением произведенных расходов за счет средств СФР. В текущем году работодатели могут компенсировать до 30 процентов сумм страховых взносов, уплаченных ими в 2022 году».

Финансовому обеспечению подлежат расходы на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение работникам, занятым на вредных и опасных работах, средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение, проведение обязательных периодических медицинских осмотров и обеспечение лечебно-профилактическим питанием, включая бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов.

Также компенсируются затраты на приобретение страхователями медицинских изделий для количественного определения алкоголя в крови работников, приобретение тахографов и аптечек для оказания первой помощи, приобретение приборов, устройств и оборудования для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

По данным Орелстата, в 2022 году в Орловской области было зарегистрировано 145 пострадавших при несчастных случаях на производстве (с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, со смертельным исходом). Для сравнения, в 2020 году таковых в регионе было 136, в 2021 – 128. Уровень травматизма по итогам 2022 года составил 1,5 несчастных случая на каждую 1000 работающих (в 2020 году – 1,4, в 2021 году – 1,3). Добавим, что в прошлом году было зарегистрировано девять погибших на производстве орловцев. Годом ранее было зарегистрировано восемь смертей, в 2020 году на работе погибли три человека.

ИА «Орелград»