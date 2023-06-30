Ливенский музей после ремонта посетили 1800 человек

Власти райцентра подвели предварительные итоги работы местного музей.

Как сообщили в администрации города Ливны, на рабочем совещании в мэрии с докладом выступил директор Ливенского краеведческого музея Дмитрий Астахов. Он рассказал об итогах работы в 2022 году и озвучил данные текущего года. Актуальности теме придал тот факт, что музею в этом году исполняется 105 лет. А в прошлом году он впервые за много лет был капитально отремонтирован – средства были выделены в рамках национального проекта «Культура».

«Отремонтирована кровля здания, фасад, фойе, входная группа, лестничные марши, выставочный зал и картинная галерея, — перечислил Дмитрий Астахов. — Полностью переделана система водоотведения, заменена система отопления. По окончании капитального ремонта были заново смонтированы системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации. За шесть месяцев 2023 года музей посетило более 1800 человек. Было организовано девять выставок, проведено более 20 мероприятий как в стенах музея, так и за его пределами».

Также Дмитрий Астахов напомнил о том, что научными сотрудниками музея совместно с ливенскими краеведами уже далеко не первый год активно ведется издательская работа. В частности, ежегодно публикуется краеведческий альманах «На берегах Быстрой Сосны». В 2022 году вышел в свет 29-й номер этого издания, а как раз в эти дни идет работа над созданием 30-го номера. Директор музея упомянул том книги «Ливны», в котором будет содержаться летопись основных событий от ветхозаветных времен до 2023 года. Кроме того, при поддержке музея готовится к выпуску сборник стихов Геннадия Рыжкина «Черемуховые холода».

«Помимо выставочной и издательской работы сотрудниками музея активно ведется научно-фондовая работа, — добавил докладчик. — Главными задачами и целями являются: формирование и развитие музейного собрания, обеспечение сохранности музейных ценностей – памятников истории и культуры, создание условий для их широкого общественного использования».

В администрации города добавили, что в настоящее время фонды Ливенского краеведческого музея насчитывают чуть менее 12 тысяч единиц хранения.

ИА «Орелград»