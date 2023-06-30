Орловцам проактивно назначили 600 пенсий по инвалидности

Пенсии жителям региона были назначены в беззаявительном порядке.

Как сообщает Отделение Социального фонда России, в Орловской области в 2023 году проактивно назначены сотни пенсий по инвалидности. В ведомстве уточнили, что с 1 января 2022 года страховые и социальные пенсии гражданам, впервые признанным инвалидами, назначаются в беззаявительном порядке. Что касается точной цифры, то специалисты регионального Отделения СФР в этом году назначили уже 667 пенсий по инвалидности. Основанием для этого послужили данные, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (ФРИ).

«Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений из ФРИ о признании лица инвалидом, — объяснили в Отделении СФР. — После этого гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг приходит извещение. Если у гражданина нет учетной записи на портале, то региональное Отделение СФР извещает его, направив официальное письмо через Почту России».

После того как пенсия по инвалидности назначена, гражданин должен подать заявление, самостоятельно выбрав способ его доставки. Например, подать его можно через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Впрочем, посещать лично учреждения не обязательно. Подать заявление можно, и не выходя из дома. Для этого достаточно воспользоваться услугами личного кабинета на сайте Социального фонда или на портале Госуслуг.

К слову, по данным Орелстата, в Орловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года насчитывалось 254,1 тысячи пенсионеров. Из них 10 тысяч человек получали пенсию по инвалидности. Средний размер назначенных по инвалидности пенсий в Орловской области по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 11 575 рублей в месяц. Для сравнения, на 1 января 2023 года он составлял 11 379 рублей, а на 1 апреля 2022 года — 10 102 рубля. На текущий момент средний размер всех пенсий в регионе составляет 18 910 рублей в месяц.

ИА «Орелград»