В Орле в жилом доме обрушилось перекрытие

30.6.2023 | 15:59 ЖКХ, Новости, Происшествия

ЧП случилось в Кирпичном проезде, 8.

Фото: domclick.ru

Сейчас здесь ведутся работы по капитальному ремонту дома. ЧП произошло накануне. По предварительным данным, оно обошлось без пострадавших.

Как сообщают «Орловские новости», информацию озвучил заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин на сегодняшней сессии. Он обвинил в произошедшем сотрудников компании, проводящей работы по капитальному ремонту.

«В очередной раз, проявив преступную халатность, подрядчик сгрузил материалы на чердаке. Из-за этого произошёл провал перекрытий в районе кухни квартиры. Хотелось бы позицию администрации уточнить. Мы как, всё время будем на Господа Бога уповать или всё-таки есть нормы и правила, которых должны подрядчики придерживаться?», — высказался Негин.

Представитель городской администрации – заместитель мэра Орла по вопросам ЖКХ и транспорта Сергей Филатов подтвердил факт ЧП, но опроверг версию, изложенную Негиным. По мнению Филатова, стройматериалы складируются не на чердаке, а на улице, около первого подъезда дома. Чиновник считает, что причиной является не поведение сотрудников подрядной организации, а просто возраст данного здания.

Согласно открытым данным, дом построен в 1960-м году. Его внешние стены являются кирпичными, но внутренние перекрытия изготовлены из дерева. Дом находится в Заводском районе неподалёку от автовокзала.

ИА «Орелград»

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