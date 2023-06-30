В Орловской области определились с размером компенсации для многодетных

Семьи могут получить деньги вместо участка для строительства дома и ведения хозяйства.

В настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в законы Орловской области о статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки, об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением и в собственность гражданам земельных участков на территории региона. Право на получение денежной выплаты взамен земельного участка, будет предоставляться многодетным семьям, которые состоят на учете в органах муниципальных образований (в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно).

«Размер денежной выплаты будет составлять 150 тысяч рублей и являться фиксированным для всех районов Орловской области, — сообщил департамент социальной защиты, опеки и попечительства в ответе на запрос «Орелграда». — Дата начала предоставления денежной выплаты будет зависеть от даты принятия изменений в законодательство Орловской области».

Отметим, вопрос обсуждался на одном из заседаний профильного комитета облсовета. Размер компенсации удивил депутатов. За 150 тысяч рублей можно купить участок разве что в поселке Долгое отметил Виталий Рыбаков. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заявил, что, если учесть обязанность властей обеспечить участки коммуникациями, размер компенсации должен составлять около полумиллиона рублей.

ИА «Орелград»