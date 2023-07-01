Клычков распорядился пустить с молотка участок недр под Орлом

Победитель аукциона получит право на проведении разведки и добычи песков строительных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков велел департаменту надзорной и контрольной деятельности провести аукцион на получение права пользования недрами на участке недр Гнездиловский-2. Он расположен в Знаменском районе, в 9,5 км юго-западнее поселка Знаменское и в 0,9 км восточнее села Гнездилово. Победитель получит право на проведение разведки и добычи песков строительных. Впрочем, как следует из губернаторского распоряжения, принято оно в связи с поступившей заявкой неназванного хозяйствующего субъекта. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя губернатора.

Объектом проведения аукциона станет лицензионный участок. Из документации следует, что ближайшая к нему железная дорога Орел – Брянск проходит через поселок городского типа Хотынец в 17 километрах юго-западнее. В 1,6 км от западной границы участка недр проходит улучшенная асфальтированная дорога «Хотынец – Знаменское». С запада участок ограничен контуром горного отвода участка недр Гнездиловский-1, с севера и востока – контуром горного отвода в предварительных границах лицензионного участка, с юга – контуром подсчета запасов отработанного Гнездиловского месторождения песков строительных и контуром несанкционированного карьера.

Лицензионному участку также присваивается статус горного отвода, предварительные границы которого в плане ограничены угловыми поворотными точками с утвержденными губернатором географическими координатами. Площадь участка в контуре горного отвода в предварительных границах составляет 16,7 га. В уточненных границах он будет оформлен в установленном порядке после подготовки, согласования и утверждения технического проекта. Прогнозные ресурсы в объеме 780 тысяч кубометров не апробированы, на государственном и территориальном балансе запасы полезных ископаемых не числятся.

Победитель аукциона должен будет оформить правоустанавливающие документы, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Сообщается также, что в пределах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения, а также действующие горные или геологические отводы, предоставленные в соответствии с лицензиями на пользование недрами. Участниками аукциона могут быть лица, готовые доказать, что они обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, финансовыми и техническими средствами, необходимыми для рационального, эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием недрами.

ИА «Орелград»