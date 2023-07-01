Многомиллиардные долги орловского бизнеса продолжают расти

Кредиторская задолженность уже преодолела рубеж в 84 миллиарда рублей.



Оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области по итогам января-апреля 2023 года обнародовал Орелстат. Они не учитывают представителей малого предпринимательства, кредитные и прочие финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения. Аналитики подсчитали, что по кругу наблюдаемых предприятий и организаций региона по состоянию на конец апреля 2023 года кредиторская задолженность составила 84,362 миллиарда рублей.

Данный показатель превысил уровень предыдущего года на 3,8 процента. Статистики отмечают, что 3,4 процента от общей суммы кредиторской задолженности являются просроченными обязательствами. В денежном выражении такие обязательства потянули на 2,894 миллиарда рублей. Кстати, за весь 2022 год только один раз совокупная кредиторская задолженность орловского бизнеса преодолевала психологический порог в 80 миллиардов рублей – в апреле 2022 года такие долги выросли до 81,252 миллиарда рублей. Однако в целом прошлый год орловский бизнес завершил с долгом в размере 76,1 миллиарда.

В 2023 году, наоборот, сумма кредиторской задолженности еще ни разу не опускалась ниже 80 миллиардов. Так, в январе она составляла 80,329 миллиарда рублей, в феврале – 81,192 миллиарда, в марте – 80,617. В апреле, как видно из отчетных данных, кредиторская задолженность заметно возросла, сразу примерно на 4 миллиарда рублей. Кстати, текущая задолженность орловского бизнеса перед поставщиками и подрядчиками составляет 45,701 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 2,646 миллиарда. В бюджеты всех уровней предприниматели задолжали 3,683 миллиарда, просрочив выплаты на 98,2 миллиона рублей. Текущая задолженность во внебюджетные государственные фонды оценивается статистиками в 2,585 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»