На Орловщине сократилось число убийств, угонов и изнасилований

Общий уровень преступности в регионе также пошел на спад.

Управление МВД России по Орловской области сообщило о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам пяти месяцев 2023 года. Сообщается, что в целом в истекшем периоде времени общественно-политическая ситуация оставалась стабильной. Динамика зарегистрированных на территории области преступлений характеризуется снижением на 12,4 процента. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 18 районах области, наибольшее: в Железнодорожном районе города Орла, а также в Ливенском, Свердловском, Новодеревеньковском, Болховском, Сосковском, Урицком, Троснянском и Шаблыкинском районах.

«В отчетном периоде меньше совершено убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств, — сообщается в отчете регионального Управления МВД. – В структуре преступности 62 процента приходится на преступления против собственности, 12,8 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,7 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,9 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В УМВД также отмечают, что на фоне снижения регистрируемой преступности органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за пять месяцев текущего года было выявлено 1305 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера был задержан 81 подозреваемый, скрывшийся от следствия, дознания и суда. Кроме того, установлено местонахождение 16 человек, числившихся пропавшими без вести, идентифицирована личность одного неопознанного трупа.

ИА «Орелград»