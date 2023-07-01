Налоговики рассказали о сервисе на случай мобилизации

Зарегистрировать или закрыть бизнес можно в режиме онлайн.

На фоне бурного развития и внедрения цифровых технологий Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о ведомственных ресурсах. Они призваны упростить механизм взаимодействия граждан с налоговиками. Удобны эти сервисы, прежде всего, для бизнеса, поскольку позволяют сэкономить много времени. Например, как уточнили в Управлении ФНС, дистанционно можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, внести изменения в соответствующие реестры (ЕГРИП или ЕГРЮЛ). Можно также реорганизовать организацию или прекратить деятельность. Достаточно лишь воспользоваться услугами сервиса ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

«В сервисе реализован удобный механизм формирования пакета документов с быстрым поиском нужных видов деятельности, а также возможностью подачи заявления о переходе на специальный налоговый режим, — пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области. — Данный сервис также актуален в период проведения частичной мобилизации, поскольку позволяет закрыть ИП в электронном виде без использования электронной подписи. Ресурс позволяет подготовить заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».

Вместе с заявлением, объясняют налоговики, необходимо направить скан-образ или фотографию определенных страниц гражданского паспорта РФ или военного билета. Речь идет о страницах, на которых содержатся сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и фамилия, имя и отчество обладателя документа. Также потребуется фото, даже селфи, как говорят налоговики. Его надо снять с документом, открытым на указанных страницах. Результат рассмотрения такого заявления направляется его автору на указанный им адрес электронной почты в течение пяти рабочих дней.

К слову, налоговики подметили, что количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в Орловской области постепенно растет. Данную тенденцию они связывают. В том числе, и с внедрением цифровых инструментов. Согласно приведенной статистике, по состоянию на 1 июня 2023 в Орловской области был отмечен рост количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по сравнению с первым кварталом 2023 года на 0,44 и 1,07 процента соответственно.

ИА «Орелград»