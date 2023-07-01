Орловские заключенные неплохо заработали на ярмарках

1.7.2023 | 18:06 Новости, Экономика

Выручка за товары из-за решетки уже превысила миллион рублей.

Фото: УФСИН России по Орловской области

В Орловской области режимные учреждения провели «распродажу» продукции, произведенной за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний, на территории которого и состоялось выставочно-ярмарочное мероприятие. Оно было проведено с целью популяризации выпускаемой осужденными продукции. В ярмарке приняли участие режимные учреждения системы УФСИН России по Орловской области: исправительные колонии №3 2, 5 и 6, а также колонии-поселении №№ 3 и 7.

По данным ведомства, они представили производственную и сельскохозяйственную продукцию, а также продемонстрировали широкий ассортимент швейного производства.

«За отчетный период 2023 года исправительные учреждения УФСИН России по Орловской области провели 31 выставочно-ярмарочное мероприятие, продукции реализовано на сумму 1,2 миллиона рублей», — добавили в пресс-службе.

К слову, на ведомственных коллегиях неоднократно подчеркивалось, что в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация. Кроме того, заработок дает осужденным возможность уплаты штрафов и возмещения вреда, причиненного совершенными ими преступлениями. Для этого в режимных учреждениях региона развивается производственная деятельность. В первую очередь, как говорят в УФСИН, решаются вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года среднесписочная численность орловских осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, составила 1926 человек. В первую очередь трудоустраивались осужденные, имеющие иски. Доля трудоустроенных преступников в среднесписочной численности заключенных, имеющих на руках исполнительные документы и подлежащих привлечению к труду, к концу прошлого года составила 100 процентов. Объем реализованной товарной продукции (работ и услуг) на тот момент оценивался в 382,5 миллиона рублей, а чистая прибыль – в 54,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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