Орловский суд не стал выдворять из России нелегалку

Приезжая отделалась штрафом за нарушение пребывания в России.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая нарушила режим пребывания в Российской Федерации. Подробности сообщает пресс-служба суда. Нарушение выразилось в уклонении от выезда за пределы Российской Федерации по истечении установленного законом срока, который составляет 90 суток. При этом действия иностранной гражданки, как расценили правоохранители, не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния.

«В судебном заседании гражданка Республики Узбекистан признала вину в совершении правонарушения, пояснив, что проживает на территории РФ с 2019 года, — сообщает пресс-служба Покровского районного суда. — Живет с мужем и дочерью у сестры мужа. Муж сестры является гражданином Российской Федерации. У них имеется свой дом. Ее муж подрабатывает неофициально. Документы не успели оформить. Собирается получить российское гражданство, собрала почти весь пакет документов».

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что иностранка нарушила режим пребывания в РФ, поскольку у нее нет документов, подтверждающих право на пребывание или проживание в нашей стране. Тем самым, ее действия подпадают под объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. В то же время суд учел характер совершенного правонарушения, личность нарушителя и имущественное положение нелегалки.

Кроме того, в деле имелись обстоятельства, смягчающие административную ответственность. В числе таковых в суде назвали признание вины и раскаяние в содеянном. С другой стороны, женщина уже не в первый раз попалась на таком нарушении. Впрочем, суд учел и тот факт, что гражданка Узбекистана проживает на территории РФ вместе со своей семьей, имеет здесь устойчивые родственные связи и совместно с членами семьи ведет общее хозяйство.

«Применив положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, суд назначил гражданке Республики Узбекистан административное наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей без назначения дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», — заключили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»