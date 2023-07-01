Орловских педагогов ожидает обновленная аттестация

Сведения об их квалификации будут вносить в трудовые книжки.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, новый порядок аттестации педагогических работников начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Он был утвержден приказом Министерства просвещения РФ. В предыдущий порядок прохождения аттестации на квалификационную категорию внесены заметные и важные изменения. Так что орловских педагогов ожидают испытания по-новому. Впрочем, изменения направлены на совершенствование указанного механизма. В Региональном центре оценки качества образования перечислили основные новации. В частности, новым порядком определено минимальное количество человек, которые входят в состав аттестационной комиссии, и уточнен перечень сведений, указываемых в заявлении.

Сообщается, что отныне при наличии по одной из должностей первой или высшей квалификационной категории педработник имеет право подать заявление на высшую квалификационную категорию. При этом порядком не установлен период времени, по истечении которого педработник первой категории может подавать заявление на «повышение в классе». Также новым документом определены основания для аттестации на первую и высшую квалификационную категорию педагогов, имеющих государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки отличия и иные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, либо являющихся призерами конкурсов профессионального мастерства.

«Сведения об установленной квалификационной категории вносятся работодателем в трудовую книжку педагогического работника или в сведения об их трудовой деятельности, — уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не устанавливаются сроки действия квалификационных категорий педагогических работников».

Кроме того, введены новые квалификационные категории: «педагог-методист» и «педагог-наставник». Их присвоение станет основанием для дифференциации оплаты труда при условии выполнения педработниками дополнительных обязанностей, связанных с методической работой или наставнической деятельностью.

ИА «Орелград»