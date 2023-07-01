В Орле начали принимать меры безопасности ко Дню города

Мэрия издала необходимое постановление более чем за месяц до торжеств.

Город Орел 5 августа 2023 года отпразднует 80-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, а также 457-ю годовщину со дня своего основания. Программа праздничных мероприятий пока еще находится на стадии формирования. А вот о безопасности мероприятий, учитывая сложную геополитическую обстановку, власти решили позаботиться заранее. Мэр Юрий Парахин более чем за месяц до торжеств издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, а также всех без исключения предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Так, управлению муниципальной службы и кадров поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра начальников управлений, в том числе территориальных управлений по районам, а также руководителей структурных подразделений мэрии с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Это необходимо для создания механизма своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В режиме повышенной готовности чиновники будут работать в период с 18:00 4 августа до 9:00 7 августа 2023 года.

На этот же период времени Юрий Парахин настоятельно рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности организовать у себя круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава. Графики дежурств с указанием контактных данных ответственных должностных лиц до 28 июля будет собирать «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Она же на постоянной основе будет принимать сообщения о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений.

Юрий Парахин распорядился сообщать в эту службу даже о предпосылках возникновения чрезвычайных ситуаций. Также он поручил заблаговременно проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности. Информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах соберет и проанализирует городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. «Служба технического обеспечения администрации города Орла» на особый трехдневный период организует дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы мэрии в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Управлению МВД по городу Орлу Парахин посоветовал обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 4-6 августа.

ИА «Орелград»