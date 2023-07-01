Взыскатели долгов подали в суд на приставов

Суд при рассмотрении спора встал на сторону госведомства.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области отказал в удовлетворении административных исковых требований кредитной организации, которая решила в судебном порядке оспорить «бездействие должностных лиц». Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет и микрофинансовой организации, которая в том числе занимается взысканием долгов. Поводом для обращения в суд послужило то, что как раз по одному из таких дел судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении этого документа взыскателю.

В своем иске финансисты заявили, что якобы оригинал исполнительного документа в адрес взыскателя так и не поступил. В связи с этим они просили суд признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, «выразившееся в непринятии достаточных мер принудительного исполнения по исполнительному производству». На случай, если оригинал документа утерян, они просили обязать Управление ФССП России по Орловской области организовать работу по его восстановлению. Однако суд, изучив представленные материалы и заслушав стороны, не нашел какого-либо бездействия со стороны судебного пристава.

«По мнению суда, судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства совершены все возможные и необходимые исполнительные действия, которые совершены в соответствии с положениями Федерального закона в пределах полномочий и в разумные сроки», — заявили в пресс-службе суда.

Из закона следует, что с момента возбуждения исполнительного производства судебный пристав сам определяет, в какой период и какие исполнительные действия и меры принудительного исполнения необходимо применить в каждом конкретном случае.

При этом он исходит из характера требований исполнительного документа и обстоятельств дела, учитывая принципы целесообразности и достаточности. Недостижение судебным приставом-исполнителем желаемого взыскателем результата не свидетельствует о его бездействии, посчитали в суде. Кроме того, суд отверг довод административного истца о том, что оригинал исполнительного документа в его адрес не поступил. В материалах исполнительного производства имеется почтовое подтверждение об отправлении документов и вручение их взыскателю. При таких обстоятельствах, суд отказал в удовлетворении административных исковых требований. Решение районного суда в законную силу не вступило, и микрофинансовая организация вправе его обжаловать.

ИА «Орелград»