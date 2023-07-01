Житель Ливен получил срок за вандализм и жестокое избиение

Законность приговора подтвердила апелляционная инстанция.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Ливны. Как сообщила пресс-служба облсуда, молодой человек сам подал жалобу, не согласившись с выводами суда первой инстанции. Ранее Лиенский райсуд признал его виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его к реальному лишению свободу.

В облсуде уточнили, что подсудимому вменялось несколько эпизодов преступной деятельности. Первый относится к сентябрю 2021 года. В тот день ливенец пришел в ночной клуб. Там он встретил свою бывшую девушку, которая пришла в заведение с новым ухажером. Подсудимому это не понравилось, и он решил тут же «разобраться» с конкурентом. Мужчина набросился на него с кулаками и успел нанести как минимум шесть ударов тому по лицу, прежде чем его не оттащила охрана клуба.

Потерпевший пытался покинуть заведение, но подсудимый нагнал его возле входа. Там избиение продолжилось. Подсудимый жестоко бил свою жертву кулаками и не остановился даже тогда, когда потерпевший в бессознательном состоянии упал на пол. В дело вновь вмешались охранники, которые вывели буйного посетителя на улицу. Однако через минут тот вернулся обратно и нанес лежавшему на полу потерпевшему еще один удар ногой. В результате избиения здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, подчеркнули в облсуде.

Второй эпизод произошел в декабре 2021 года. Несмотря на ведущееся расследование, молодой человек оставался на свободе. В результате он совершил акт вандализма. Находясь на остановке общественного транспорта, ливенец поджег имевшуюся у него петарду и бросил ее в металлическую урну, расположенную в полуметре от остановки. Произошел мощный врыв, разорвавший урну и повредивший остановочный павильон. Кроме того, была «нарушена целостность интерьера кабинета, расположенного рядом с остановкой инженерного корпуса АО «Промприбор»». Общая стоимость восстановительных работ составила 28 639 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, но приговор посчитал чрезмерно суровым. Кстати, по совокупности преступлений от суда первой инстанции он получил наказание в виде 3 лет 2 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Осужденный эту сумму посчитал завышенной.

«Он обжаловал приговор в апелляционном порядке, — сообщает пресс-служба Орловского облсуда. — Апелляционная инстанция, тщательно проверив собранные по делу доказательства и доводы осужденного, не нашла оснований для смягчения назначенного наказания, снижения размера компенсации морального вреда и оставила приговор без изменения».

ИА «Орелград»