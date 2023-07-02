Число возбужденных дел за пьяную езду приблизилось к сотне

Статистика пьяного вождения в Орловской области продолжает расти.

За пять месяцев 2023 года в Орловской области сотрудниками ГИБДД было пресечено 920 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде за отчетный период времени было возбуждено 96 уголовных дел. Такие статистические данные приводит региональное Управление МВД. Как видно, орловцев не пугает перспектива уголовного преследования, хотя за повторное пьяное вождение можно реально лишиться свободы или схлопотать очень крупный штраф.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения за пять месяцев текущего года в суды было направлено 2580 материалов, — следует также из информации регионального Управления МВД. — По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 493 лиц, еще 122 человека были подвергнуты административному аресту».

Добавим, что всего в отчетном периоде времени сотрудниками ДПС (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в Орловской области было выявлено 285 600 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Стоит отметить и еще один тревожный факт. По данным официальной статистики, с участием несовершеннолетних в этом году на дорогах региона зафиксировано уже более 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два ребенка, к сожалению, погибли, а еще 30 детей получили ранения различной степени тяжести. Кстати, за нарушения правил перевозки детей за пять месяцев было составлено 1199 административных материалов.

ИА «Орелград»