Налоговики предрекли будущее местным бюджетам

Специалисты прогнозируют устойчивый рост поступлений.

Прогнозные показатели наполняемости местных бюджетов обсудили в региональном управлении налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в стенах этого ведомства прошла серия рабочих совещаний по вопросам межведомственного взаимодействия финансовых органов районных администраций региона и налоговой службы. Мероприятия провели руководитель УФНС Ирина Емельянова и ее заместитель Алла Рубцова. Со стороны муниципалитетов участвовали главы районных администраций и руководители экономических отделов. Стороны обсудили как текущие поступления, так и спрогнозировали ситуацию до конца года.

«По поступлениям в бюджеты муниципальных образований Орловской области положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам, таким как земельный налог с организаций — прирост поступлений составил 31,4 миллиона рублей, или 14,8 процента», — сообщили в региональном Управлении ФНС.

Прирост единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 26,1 миллиона рублей, или 11 процентных пунктов.

Сборы по единому налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по сравнению с показателем годичной давности выросли на 16,7 процента, или на 14,7 миллиона рублей. В целом, как отметили участники совещаний, по итогам всего 2023 года поступления налогов в местные бюджеты ожидаются с ростом к прошлому году. Конкретные цифры не называются, но динамика первого полугодия позволяет предположить, что муниципалитеты заработают больше денег, чем годом ранее, по крайней мере, на налогах.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, рост поступлений по налоговым доходам наблюдается во все уровни бюджетов, — отметили также в УФНС и напомнили ранее озвученную статистику. — За пять месяцев 2023 года в консолидированный бюджет РФ на территории региона было собрано 20,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 10,8 процента, или на 2 миллиарда рублей».

ИА «Орелград»