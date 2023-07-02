Названа неожиданная проблема в сфере охраны памятников

Чиновникам не хватает информации о собственниках объектов культурного наследия.

В Орле состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы. Ее задачей является координация работы по пресечению предупреждению и профилактике нарушений законодательства об объектах культурного наследия (ОКН). Одним из вынесенных на обсуждение вопросов стала выработка совместного решения о порядке межведомственного взаимодействия регионального управления по госохране памятников и Управления Росреестра по Орловской области. В частности, участники обсудили проблему актуализации обременений на объекты культурного наследия и упрощения процедуры.

С докладом по данному вопросу выступила Маргарита Карпова, заместитель начальника отдела управления по госохране памятников. Она отметила, что в связи с введением моратория на проведение плановых проверок в настоящее время в Орловской области реализуется региональный проект «Вектор на профилактику». В его рамках проводятся контрольные мероприятия и профилактические визиты. Одним из оснований для проведения профилактического визита является осуществление подконтрольным лицом деятельности в ОКН менее года.

Однако управление по госохране памятников, со слов докладчика, не имеет возможности реализовать свое право на проведение таких мероприятий, так как в его распоряжении нет сведений о подконтрольных лицах – собственниках или иных правообладателях объектов культурного наследия. В том числе у областных чиновников нет информации о том, когда было зарегистрировано право собственности или иное право владения объектом. Рабочая группа вынесла рекомендацию по решению данной проблемы – чиновникам управления по госохране памятников посоветовали разработать форму ежемесячного запроса о предоставлении информации о смене собственников объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»