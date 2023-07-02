Окружная общественная палата получит трехлетние полномочия

Утвержден порядок формирования Общественной палаты Орловского муниципального округа.

Соответствующее решение приняли депутаты местного парламента. Они утвердили положение «Об Общественной палате Орловского муниципального округа», которая, согласно документу, является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Она призвана обеспечивать взаимодействие жителей округа и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Палата не является юридическим лицом, а ее наименование не может быть использовано в наименованиях органов местного самоуправления и организаций.

Цели и задачи сводятся к: привлечению граждан и некоммерческих организаций к реализации стратегий; выдвижению и поддержке гражданских инициатив; выработке рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области муниципальной поддержки некоммерческих организаций; обеспечении учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан при принятии решений органами местного самоуправления и др.

В состав Общественной палаты будут входить 15 членов. Такой статус смогут получить граждане в возрасте 18 лет и старше, не имеющие ограничений, установленных федеральным законодательством. Правом на выдвижение кандидатов обладают некоммерческие организации. Каждая из них вправе предложить одного кандидата из числа местных жителей. Одна треть состава утверждается главой округа по представлению местных структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Одна треть состава утверждается Орловским окружным Советом народных депутатов. Эти две трети затем определяют состав оставшейся одной трети членов. В состав включаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов утвержденных главой и депутатами членов Общественной палаты. В случае равного количества голосов голос председательствующего считается решающим. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня первого заседания нового состава. Соответственно, с этого же дня полномочия ранее действовавшего состава прекращаются.

Члены палаты имеют право проводить гражданские форумы, слушания и «круглые столы» по общественно важным проблемам, приглашать на свои заседания руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и чиновников областного и местного значения, вносить властям свои предложения по наиболее важным вопросам экономического и социального развития, выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, оказывать методическую помощь некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества, ходатайствовать о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами и многое другое.

ИА «Орелград»