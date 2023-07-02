Орловцев позвали на всероссийский конкурс против наркотиков

Жители региона могут принять участие в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты».

Сотрудники регионального УМВД пригласили жителей Орловской области принять участие во всероссийском антинаркотическом конкурсе «Стимул мечты – это сам ты». Пройти регистрацию, а также узнать более подробную информацию можно на официальном сайте конкурса. Как пояснила пресс-служба УМВД России по Орловской области, указанная онлайн-акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

«Ее целью является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков, такой, как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов, — сообщает пресс-служба УМВД. — К участию допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, что для него является стимулом жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических веществ».

В рамках акции пройдет Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты». По его итогам экспертная комиссия определит трех победителей и семь призеров, которые получат ценные призы. К слову, за пять месяцев 2023 года в Орловской области сотрудниками ОВД во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 182 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В их числе: 136 тяжких и особо тяжких, 73 — совершенных в крупном и особо крупном размере, 109 — связанных со сбытом наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято 5 кг наркотических средств и психотропных веществ, — сообщили в УМВД. — Всего в отчетном периоде пресечено 285 административных правонарушений линии НОН. В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 167 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 7,35 тысячи человек, из которых 46,4 процента – несовершеннолетние».

ИА «Орелград»