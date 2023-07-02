Орловец украл трактор и сдал его на металлолом

Следствие и суд оценили действия мужчины как уголовно-наказуемое деяние.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о необычной краже чужого имущества в крупном размере. Как пояснили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался местный житель. Его действия следствие квалифицировало по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (краже чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Что еще интереснее, преступление мужчина совершил на территории собственного домовладения.

Дело в том, что ранее его знакомый оставил во дворе у подсудимого принадлежащий ему трактор с плугом. Оставил просто на хранение, при этом разрешения пользоваться или распоряжаться трактором хозяин своему приятелю не давал. Однако последний решил воспользоваться ситуацией. С целью личного обогащения он задумал сдать чужой трактор вместе с плугом в пункт приема металлолома.

Мужчина разработал целый план. В одиночку он замысел реализовать не мог. Поэтому подсудимый обратился за помощью к знакомым работникам местного агропредприятия, у которых имелась необходимая техника. Он их обманул, заявив, что трактор принадлежит ему. И попросил ему помочь вывезти трактор с плугом со двора и доставить его в пункт приема металлолома. Сотрудники ООО согласились, выделили грузовик и помогли не только с транспортировкой, но и с погрузкой-разгрузкой.

При этом они не подозревали, что фактически помогают в совершении преступления. В результате преступных действий подсудимого указанное имущество было похищено и продано как металлолом, чем собственнику был причинен значительный материальный ущерб.

Похититель согласился с предъявленным обвинением, виновным себя в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Как пояснили в пресс-службе суда, гражданин был признан виновным по вмененной статье 158 УК РФ и получил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. При определении вида и меры наказания за содеянное суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимого. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»