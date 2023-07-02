Под Орлом простимулируют малый бизнес

2.7.2023 | 15:00 Новости, Экономика

О мерах поддержки предпринимателей заявили в Орловском округе.

ИА «Орелград»

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орловского муниципального округа разработала Стратегию социально-экономического развития территории на 2023-2027 годы. Одним из ее пунктов является стимулирование создания и расширения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В объемном документе власти четко прописали, на что именно может рассчитывать местный бизнес. В частности, в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловском муниципальном округе» в 2023-2027 годах запланировано оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям – предусмотрено субсидирование в размере 65 тысяч рублей на одного получателя в год.

«В рамках программы «Социальная поддержка граждан» планируется оказание государственной поддержки на основе социального контракта гражданам по направлению «Развитие личного подсобного хозяйства» и «Индивидуальная предпринимательская деятельность», — говорится в Стратегии. — Максимальный размер единовременной выплаты по социальному контракту для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2023 году составляет 200 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч рублей».

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» сельскохозяйственным производителям запланировано оказание государственной поддержки в виде субсидий и грантов. Однако в данном случае предоставление субсидий по существующим направлениям государственной поддержки и грантов осуществляется региональным департаментом сельского хозяйства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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