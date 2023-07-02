Уличная преступность в Орле продолжает снижаться

На улицах региона пока не происходило разбоев и убийств.

Состояние преступности в общественных местах оценило Управление МВД России по Орловской области. По сообщению ведомства, оно по итогам пяти месяцев 2023 года характеризуется сокращением числа зарегистрированных преступлений на 20 процентов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В структуре уличной преступности в этом году пока, к счастью, не было зарегистрировано убийств и разбойных нападений, кроме того, снизилось количество зарегистрированных фактов причинения тяжких телесных повреждений и краж.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 719 информационных писем, а также 76 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, — уточнили в региональном Управлении МВД. — Среди населения распространено около 25 тысяч памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности, в печатных изданиях опубликовано 104 статьи по данной тематике, на интернет-ресурсах размещено 117 информаций, на радио – 12, на телевидении – 14».

Также сообщается, что для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за пять месяцев текущего года было выявлено 657 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В целом в этом году сотрудниками ОВД было выявлено 11 702 административных правонарушения (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства). В том числе: 3409 — по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 1261 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения), 826 — факты мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ).

ИА «Орелград»