В Орле в ходе проверок мигрантов вскрыли более 1000 нарушений

По материалам проверок органов внутренних дел заведено 32 уголовных дела.

В Орловской области за пять месяцев текущего года сотрудниками подразделений по вопросам миграции регионального УМВД в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности было выявлено 1153 факта нарушений миграционного законодательства. В их числе оказалось 656 нарушений, связанных с пребыванием и проживанием на территории Российской Федерации иностранных граждан и людей без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьями 18.8, 18.9 и 18.15 КоАП РФ.

Такие данные приводит региональное Управление МВД в своем ежемесячном докладе о состоянии оперативной обстановки. Сообщается также, что в рамках проверок соблюдения миграционного законодательства по материалам сотрудников органов внутренних дел в отчетном периоде времени было возбуждено 32 уголовных дела по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ. Поясним, что речь идет об ответственности за фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

«В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 77 профилактических мероприятий в учебных заведениях, в том числе в форме лекций по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится также в аналитической информации регионального УМВД.

Одна из таких встреч на днях прошла в Орловском государственном институте культуры. Как пояснили в вузе, ее провел оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области, капитан полиции Илья Тихонович. В ходе встречи были рассмотрены в том числе и вопросы профилактики мошенничества, совершаемого дистанционным путем. Оперативник рассказал слушателя, что делать и куда обратиться, если звонят мошенники, как определить, что это мошенники, и что надо знать, чтобы не угодить в эти сети.

ИА «Орелград»