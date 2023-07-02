В Орле вынесен приговор группе нелегальных торговцев табаком

Участники преступной группы реально за решетку пока не попадут.

В Орле рассмотрено уголовное дело по обвинению группы лиц в нелегальном приобретении, хранении и торговле табачными изделиями. Подробности слушаний сообщили в пресс-службе Заводского районного суда. Дело было заведено по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

В частности, на скамье подсудимых оказался лидер группы, который сам ее создал для торговли немаркированными табачными изделиями. Нелегальный товар дельцы сбывали в торговых павильонах областного центра, выручку главарь распределял между членами группы. Последняя за время своей преступной деятельности провернула товара на общую сумму 1,018 миллиона рублей. В судебном заседании главарь свою вину признал частично, а вот его помощники вину не признали.

При вынесении решения суд учел характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Также были учтены данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей. В результате лидер группы получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

«Остальным участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, — добавили в пресс-службе Заводского райсуда. — Им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда».

ИА «Орелград»