Единственный орловский завод силикатного кирпича закрывается

Он находился в Ливенском районе.

Производство базировалось в селе Коротыш. По информации «Орёлтаймс», предприятие прекращает свою работу. Минувший 2022-й год завершился для него с убытком примерно в 2 миллиона рублей.

С 2012-го года завод принадлежал ООО «Воронежская инвестиционная палата». По данным на 2018-й год, здесь выпускалось около 30 миллионов единиц товара в год, причём трёх разных видов. В 2020-м году предприятие сменило статус с АО на ООО.

Известно, что продукция завода выгодно отличалась от конкурентов по цене, что позволяло покупателям (включая и государственные учреждения и организации) существенно экономить, особенно при масштабных строительных проектах.

ИА «Орелград»