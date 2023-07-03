Единственный орловский завод силикатного кирпича закрывается

3.7.2023 | 12:21 Новости, Строительство, Экономика

Он находился в Ливенском районе.

Фото: adm-livr.ru

Производство базировалось в селе Коротыш. По информации «Орёлтаймс», предприятие прекращает свою работу. Минувший 2022-й год завершился для него с убытком примерно в 2 миллиона рублей.

С 2012-го года завод принадлежал ООО «Воронежская инвестиционная палата». По данным на 2018-й год, здесь выпускалось около 30 миллионов единиц товара в год, причём трёх разных видов. В 2020-м году предприятие сменило статус с АО на ООО.

Известно, что продукция завода выгодно отличалась от конкурентов по цене, что позволяло покупателям (включая и государственные учреждения и организации) существенно экономить, особенно при масштабных строительных проектах.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования