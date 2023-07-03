Областные власти решили на 49 лет сдать в аренду плотину

Шаг аукциона для претендентов составит всего лишь 164 рубля 48 копеек.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области издал извещение о проведении аукциона, победители которого получат право заключения договора аренды государственного имущества, находящегося в региональной казне. Это будет электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Он будет проведен на электронной площадке оператора «Сбербанк–АСТ». Всего на торги планируется выставить четыре лота.

Один из них, лот № 4, представляет собой гидротехническое сооружение. Согласно конкурсной документации, речь идет о плотине протяженностью 180 метров, расположенной в поселке Каменка Болховского района. Ограничение права и обременения не зарегистрированы. Целевое назначение сооружения: для эксплуатации плотины. Начальная минимальная цена договора равна размеру ежемесячной арендной платы. Она установлена в размере 3289 рублей 62 копейки на основании экспертного отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы.

Величина повышения начальной цены договора, так называемый шаг аукциона, составит всего 164 рубля 48 копеек. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере начальной цены. Срок действия договора аренды составит 49 лет. Осмотр данного имущества проводится без взимания платы по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для этого претендентам надо обратиться к организатору торгов.

Что касается трех других лотов, то все они расположены по одному адресу: в городе Орле, на улице Молдавской, 23. Там расположен бывший административно-производственный комплекс. Нежилые помещения на первом этаже этого комплекса разбиты по двум лотам, сдаваться в аренду они будут своего рода «кластерами». В третий лот выделена проходная, пользование которой будет обходиться арендатору как минимум в 9420 рублей в месяц. Добавим, что все помещения на улице Молдавской власти планируют сдать в аренду на три года.

ИА «Орелград»