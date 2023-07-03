Орловца доставили в больницу после пожара

ЧП произошло в Орловском муниципальном округе.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило накануне в 18:50. Пожар случился в деревне Жилино в многоквартирном жилом доме.

Когда первые подразделения пожарных прибыли на место, то увидели, что в одной из квартир горит холодильник, а также различные предметы интерьера. Однако огонь не распространился дальше одной комнаты. Именно в этой квартире людей не оказалось. Однако сотрудники МЧС эвакуировали пятерых человек, живших по соседству.

«На пожаре пострадал мужчина, которого передали сотрудникам «Скорой помощи», после чего доставили в больницу», — рассказали в ведомстве.

Также в результате ЧП оказался повреждён холодильник и другие вещи, кроме того, комната и коридор покрылись копотью. Причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники 1-ой и 2-ой пожарно-спасательных частей города Орла, а также сотрудники Специализированной ПСЧ.

Всего за эти выходные сотрудники МЧС Орловской области выезжали на вызовы 38 раз, в том числе, три раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»