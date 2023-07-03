Орловский водитель попал в больницу после ДТП

ЧП случилось накануне вечером.

25-летний житель области попал в передрягу на трассе «Орёл-Ефремов» (на 72-м километре дороги). Молодой водитель передвигался на «Мицубиси Лансер» по направлению из Новосиля в Залегощь.

Примерно в 22:00 он съехал с дороги в правый кювет и перевернулся. Водитель и машина получили повреждения. Орловца пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП, в том числе, четыре с пострадавшими.

ИА «Орелград»