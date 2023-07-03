Под Орлом задержали курьершу мошенников

Девушка оказалась иностранкой.

За один день она успела «пройтись» сразу по нескольким адресам Мценска. В местную полицию практически одновременно обратились две местные жительницы пенсионного возраста. Их обманули по одной и той же схеме. Злоумышленники сообщили, что их родственники стали виновниками ДТП, а затем предложили урегулировать вопрос за вознаграждение. Деньги должна была забрать девушка-посредник.

В итоге 91-летняя пенсионерка лишилась 61 тысячи 500 рублей. 75-летняя амчанка передала незнакомке 80 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела и сразу же провела оперативные мероприятия. В итоге подозреваемую задержали «по горячим следам». В этот момент она переводила чужие деньги на счёт своих пособников.

Оказалось, что задержанная — 22-летняя гражданка другой страны. Свою незаконную работу она нашла через интернет. При этом «работать» посредником между мошенниками и их жертвами она должна была в разных городах.

«За это предусматривалось вознаграждение в размере 5000 рублей», — рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Следствие в рамках возбуждённых уголовных дел продолжается.

ИА «Орелград»