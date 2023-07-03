Сотрудники орловского УГИБДД отмечают профессиональный праздник

С начала года число ДТП снизилось на 5%.

Свои поздравления с Днём ГИБДД МВД России озвучило правительство Орловской области.

«Качество и безопасность транспортных и пассажирских перевозок и социальная стабильность во многом зависят от службы сотрудников ГИБДД МВД России… В сфере вашего ведения важнейшие вопросы организации дорожного движения, формирования правовой культуры водителей и пешеходов…

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за ответственность и принципиальность, профессионализм, самоотверженное служение интересам соотечественников. Крепкого вам здоровья, мира, всего самого доброго!», — говорится в поздравлении.

Также в тексте отмечается, что с начала этого года число ДТП на орловских дорогах, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, снизилось на 5%. Кроме того, в облправительстве отметили, что в 2023-м федеральный бюджет выделил нашему региону на «дорожную деятельность» около 1,8 миллиарда рублей. При этом только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведётся ремонт 19 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 36,1 километра.

ИА «Орелград»