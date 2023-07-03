В Орле детская поликлиника получила новый ультразвуковой аппарат

Устройство используется для физиотерапии.

Свой «парк» медтехники пополнила городская Детская поликлиника №1. Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, прибор произведён в России. Лечить ультразвуком можно любые части тела, но чаще всего такая терапия применяется в борьбе с лор-заболеваниями – гайморитами, синуситами, ринитами и другими. Как правило, один сеанс длится до 10 минут, а один курс такого лечения – до 10 дней.

Также аппарат можно будет использовать ещё одним способом – для доставки лекарственных препаратов в ткани организма. Максимальная глубина проникновения составляет пять сантиметров.

Техника закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Сейчас в физиотерапевтическом кабинете поликлиники находится около полутора десятка различных аппаратов, в том числе, для магнитотерапии и лазеротерапии, светолечения, ультравысокочастотной терапии. За месяц здесь проводится примерно 1200 сеансов лечения.

ИА «Орелград»