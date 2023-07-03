В Орле разоблачили коррупцию в роддоме

3.7.2023 | 13:33 Закон и порядок, Новости

Возбуждено 15 уголовных дел.

Фото: yandex.ru/maps

Подозреваемыми являются заместитель главного врача и главный бухгалтер родильного дома. Предполагается, что общая сумма полученных взяток составляет около 2 миллионов рублей сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Орловской области.

Дела возбуждены на основании результатов деятельности Управлений МВД и ФСБ России по Орловской области. Подозреваемым вменяется статья 290 УК РФ («получение взятки»), часть пятая. Она предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Все 15 дел объединены в одно производство. Сообщается, что подозреваемые получали незаконные вознаграждения от других сотрудников роддома в период с января 2019-го по декабрь 2022-го. В обмен на это они предоставляли служебное покровительство, в том числе, содействовали в начислении премий и других выплат.

Уточняется, что речь идёт о Бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Родильный дом», которое находится на 2-й Посадской, 19.

ИА «Орелград»

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