В Орловской области на водителях протестируют «Ураган» и «Оракул»

Расширяется «штат» приборов фото и видеофиксации нарушений ПДД.

О работе КУ ОО «Орелтранссигнал» на совещании в правительстве региона 3 июля рассказал руководитель учреждения Егор Залыгин. В области в стадии ввода в эксплуатацию два новых комплекса: стационарный «Автоураган», позволяющий фиксировать нарушения скоростного режима и не пристегнутый ремень безопасности; «Оракул Инсайт» также оценивает скорость, но крепится на крышу автомобиля. Приборы проходят тестирование в рамках опытной эксплуатации.

Всего в регионе работают 107 стационарных комплексов автофиксации нарушений ПДД, 17 передвижных и пять мобильных. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает 106 камер.

ИА «Орелград»