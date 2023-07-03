В Орловской области на водителях протестируют «Ураган» и «Оракул»

3.7.2023 | 11:38 Новости, Общество

Расширяется «штат» приборов фото и видеофиксации нарушений ПДД.

О работе КУ ОО «Орелтранссигнал» на совещании в правительстве региона 3 июля рассказал руководитель учреждения Егор Залыгин. В области в стадии ввода в эксплуатацию два новых комплекса: стационарный «Автоураган», позволяющий фиксировать нарушения скоростного режима и не пристегнутый ремень безопасности; «Оракул Инсайт» также оценивает скорость, но крепится на крышу автомобиля.  Приборы проходят тестирование в рамках опытной эксплуатации.

Всего в регионе работают 107 стационарных комплексов автофиксации нарушений ПДД, 17 передвижных и пять мобильных. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает 106 камер.

ИА «Орелград»

 

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