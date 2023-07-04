Утверждена документация для строительства улицы Авиационной в Орле

Приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области опубликован накануне, 3 июля.

Утверждена документация по планировке территории (проекты планировки и межевания) для строительства улицы Авиационной на участке от Карачевского шоссе до улицы Спивака. Длина участка – 1,23 км. Запроектированы две полосы движения для автомашин, выложенные плиткой тротуары — с двух сторон улицы. Также предусмотрена организация освещения и ремонт подъездов к существующим объектам торговли, сферы обслуживания.

В ходе публичных слушаний, которые прошли в марте, сообщалось, что администрация Орла планирует расторгнуть договор аренды участка на пересечении улиц Авиационной и Спивака. Сейчас там располагается платная автостоянка. На этом месте в ходе строительства проложат дорогу. Также предстоит изъять у собственников несколько участков в СНТ «Карачевское».

Судя по документам, строительство займет около шести месяцев. Однако в каком году оно начнется, пока не известно.

ИА «Орелград»