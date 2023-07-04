Утверждена документация для строительства улицы Авиационной в Орле

4.7.2023 | 14:47 ЖКХ, Новости

Приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области опубликован накануне, 3 июля.

Утверждена документация по планировке территории (проекты планировки и межевания) для строительства улицы Авиационной на участке от Карачевского шоссе до улицы Спивака. Длина участка – 1,23 км. Запроектированы две полосы движения для автомашин, выложенные плиткой тротуары — с двух сторон улицы. Также предусмотрена организация освещения и ремонт подъездов к существующим объектам торговли, сферы обслуживания.

В ходе публичных слушаний, которые прошли в марте, сообщалось, что администрация Орла планирует расторгнуть договор аренды участка на пересечении улиц Авиационной и Спивака. Сейчас там располагается платная автостоянка. На этом месте в ходе строительства проложат дорогу. Также предстоит изъять у собственников несколько участков в СНТ «Карачевское».

Судя по документам, строительство  займет около шести месяцев. Однако в каком году оно начнется, пока не известно.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования